Der NOZ-Immobilienatlas 2022 zeigt, wie sich die Preise für Eigentumswohnungen in den zehn Boom-Jahren von 2011 bis 2021 entwickelt haben. Foto: Andre Havergo up-down up-down Der Zehn-Jahres-Vergleich NOZ-Immobilienatlas 2022: Wo Wohnungen in Osnabrück um 250 Prozent teurer wurden Von Jean-Charles Fays | 25.12.2022, 05:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Von 2011 bis 2021 gab es in der Stadt Osnabrück einen Immobilienboom bislang ungekannten Ausmaßes. Mit der Zinswende wird die Preisrallye in diesem Jahr wohl ein jähes Ende finden. Unsere Redaktion vergleicht im NOZ-Immobilienatlas 2022 daher, wie stark die Wohnungspreise in den zehn Boom-Jahren explodierten: Vom Schinkel bis zum Westerberg gibt es dabei große Überraschungen.