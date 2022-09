4,2 Millionen Euro Fördergeld übergeben: Stadt-Stratege Claas Beckord, Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und Ministerin Birgit Honé (von links). Foto: Stadt Osnabrück/Sven Jürgensen up-down up-down Fördermittel für Stadt und Landkreis Osnabrück wird vom Land Niedersachsen gleich doppelt mit Geld bedacht Von Wilfried Hinrichs | 27.09.2022, 09:19 Uhr

Wer in der Politik etwas voranbringen will, verteilt Fördergelder. Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé brachte Anfang der Woche knapp zehn Millionen Euro nach Osnabrück, um damit der City und der Region Osnabrück neue Impulse zu geben. Jetzt liegt es an Stadt und Landkreis, daraus etwas zu machen.