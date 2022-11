Osnabrück will sich am Härtefallfonds beteiligen. Das heißt, dass arme Familien auf Antrag finanzielle Hilfe bekommen können, um ihre Heizrechnung zu bezahlen Foto: IMAGO/Fleig / Eibner-Pressefoto up-down up-down Extrageld in Härtefällen Osnabrück will zusätzliche Energie-Hilfe für arme Familien einführen Von Wilfried Hinrichs | 16.11.2022, 16:07 Uhr

Wer durch die hohen Energiekosten in finanzielle Not gerät, soll in Osnabrück eine Extrahilfe erhalten können. Das Land Niedersachsen stellt dafür 55 Millionen Euro bereit. Jetzt liegt es an Stadt und Stadtwerken Osnabrück, ob den Ärmsten auch hier geholfen werden kann.