Osnabrück, im Jahre 2023: Manchmal wundere er sich, sagt Frank Mayer, dass die Leute gar nicht mehr gucken, wenn er mit seinem Mann händchenhaltend durchs Katharinenviertel laufe. Das ist die eine Seite. „Aber ich bin immer darauf vorbereitet, dass ich mich wehren kann.“ Das ist die andere.

Seit 1998 ist Mayer beim Verein Gay in May aktiv. Er hat viel Kontakt zu queeren Menschen in Osnabrück. Die Angst vor Anfeindungen nehme zu, beobachtet er.

Frank Mayer ist seit 1998 bei Gay in May in Osnabrück aktiv Archivfoto: Swaantje Hehmann

Anfeindungen und Angriffe

Kein Wunder: Im August 2022 ist in Münster ein trans Mann an den Folgen einer gewaltsamen Attacke beim Christopher Street Day (CSD) gestorben. Und im Oktober 2022 hat ein Mitglied der Jungen Union in Osnabrück nach einer Wahlparty eine trans Frau als „Schwuchtel“ beleidigt.

Dass Stadt nun einen Beirat gründen will, um queeren Menschen in Osnabrück mehr Sichtbarkeit zu geben, begrüßt Frank Mayer. „Es gibt schon länger die Forderung nach einem queeren Zentrum und mehr Sichtbarkeit“, so Mayer. Auch Madou Klaes findet die Initiative „erstmal richtig und wichtig“.

Gegen queerfeindliche Gewalt: In Osnabrück gingen die Menschen am 7. September 2022 nach der tödlichen Attacke auf einen 25-Jährigen beim CSD in Münster auf die Straße. Archivfoto: Swaantje Hehmann

Osnabrücker Rat will Beirat „schnellstmöglich“

Ende Juni hatte der Osnabrücker Rat einstimmig beschlossen, dass so einen Beirat gebildet werden soll, und zwar „schnellstmöglich“. Umsetzen soll das die Antidiskriminierungsbeauftragte Heba Najdi. 12.000 Euro stehen dafür ab 2024 zur Verfügung. Parallel lotet die Stadt die Einrichtung einer Beratungsstelle aus.

In anderen Kommunen gebe es ein queeres Zentrum, sagt Najdi, in Osnabrück jedoch nicht. Die Vertreter der queeren Communities würden sich eine Anlaufstelle wünschen, so Najdi. Bei ihr melden sie sich bislang immer dann, wenn es konkrete Fälle von Diskriminierung gibt.

Heba Najdi ist Antidiskriminierungsbeauftragte der Stadt Osnabrück. Archivfoto: Jörn Martens

Keine zentrale queere Beratungsstelle in Osnabrück

Sie berichtet von Fällen, in denen bei Anträgen der Geschlechtszusatz „divers“ fehlte. Zweimal hätten sich zudem trans Personen an sie gewandt, weil sie im Krankenhaus bei der Zimmerbelegung automatisch dem Geschlecht zugewiesen worden, das in ihrem Personalausweis stand. „Da fehlen oft das Bewusstsein und die Strukturen“, ist die Erfahrung der Antidiskriminierungsbeauftragten.

Auch jenseits von Diskriminierungsfällen gibt es zwar Anlaufstellen für queere Menschen in Osnabrück, aber wer Beratung sucht, muss zunächst das Internet durchforsten. Gay in May führt auf der Vereinswebsite eine Liste von Einrichtungen, bietet aber selbst keine Beratung an.

Es gibt nicht die „eine“ queere Community in Osnabrück

Eine Anlaufstelle für Jugendliche, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zugehörig fühlen, ist in Osnabrück die queere Jugendgruppe der Falken, die zur Vereinigung „Sozialistische Jugend“ gehören. Madou Klaes ist dort aktiv und spricht von zehn bis 20 andere jungen Leuten, die sich regelmäßig treffen.

Madou Klaes ist trans und setzt sich für die Belange queerer Menschen in Osnabrück ein. Archivfoto: Swaantje Hehmann

Wer sich mit Madou oder mit Frank Mayer unterhält, lernt: Es gibt nicht die eine große queere Community, sondern viele verschiedene: schwul, lesbisch, non-binär, queere Geflüchtete und, und, und. „Wir brauchen eine Sichtbarkeit dieser Vielfalt“, betont Frank Mayer von Gay in May.

Forderung nach mehr Sichtbarkeit queerer Belange in Osnabrück

Konkrete Ansprechpersonen seien wichtig, findet er, ebenso eine Sichtbarkeit queerer Menschen in den Bereichen Jugendarbeit und Schule. „Wir müssen die Belange von queeren Menschen deutlicher machen“, so Mayer: „Von Unisex-Toiletten bis hin zur Frage: Wie geht man mit uns im Alter um, wenn wir irgendwann mal im Pflegeheim sind?“

Wobei Madou Klaes betont, dass es Wichtigeres gebe als die Toilettenfrage.

„Wenn ich bei H&M ein Kleid kaufen will: Wie werde ich da angesehen?“ “ Madou Klaes Mitglied der queeren Jugendgruppe der Falken (Sozialistische Jugend) in Osnabrück

Bei aller Zustimmung zu der Initiative der Stadt kritisiert Madou, dass auch bei der Gründung eines Queer-Beirates viel Aufklärung in ehrenamtlicher Arbeit geleistet werden soll.

Und Madou gibt zu bedenken: „Es gibt einen Zwiespalt zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit.“ So finde jedes Jahr bei den Falken eine CSD-Party statt - und zwar bewusst unter Ausschluss der Öffentlichkeit.