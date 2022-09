Im Sinne des Klimaschutzes will die Stadt die zentrale Wärmeversorgung mit Holz in neuen Baugebieten verbieten. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Klimaneutralität bis 2030 als Ziel Osnabrück: Stadt will Nahwärmeversorgung mit Holz verbieten Von Jörg Sanders | 15.09.2022, 07:12 Uhr | Update vor 44 Min.

Im Sinne des Klimaschutzes will die Stadt die zentrale Wärmeversorgung mit Holz in neuen Baugebieten verbieten. Über einen solchen Antrag der Verwaltung soll am heutigen Donnerstag der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss entscheiden.