Stadt will Anwerbeprämie zahlen Kein Kitaplatz? Bei Tagesmüttern und -vätern sind die Plätze in Osnabrück auch rar Von Sandra Dorn | 20.03.2023, 14:33 Uhr

In Osnabrück gibt es nicht nur zu wenige Kitaplätze, sondern auch zu wenige Plätze in der Kindertagespflege. Aktuell könne dem Wunsch- und Wahlrecht der Familien nicht entsprochen werden, schreibt die Stadt - und will es jetzt mit einer Anwerbeprämie versuchen.