Osnabrück Wieder Überfall auf Tankstelle - Täter festgenommen 20.11.2009, 11:50 Uhr

Nachdem es in der letzten Zeit bereits häufiger zu Überfällen auf Tankstellen in Osnabrück gekommen war, wurde am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, ein Betrieb an der Iburger Straße zum Ziel eines Räubers. Der polizeilich bereits bekannte Täter im Alter von 40 Jahren konnte aber schon kurz nach der Tat festgenommen werden.