Am Hauswörmannsweg verschafften sich Unbekannte Zugang zum Verkaufsraum eines Fahrradhandels. Dort entwendeten sie ein blaues sowie ein grünes Herrenfahrrad. In einem Friseursalon an der Sutthauser Straße erbeuteten Einbrecher eine geringe Menge Wechselgeld. Sie waren über ein rückwärtiges Fenster in das Tatobjekt nahe der Einmündung zur Wörthstraße eingedrungen. Außer dem Bargeld wollten die Täter hier offensichtlich auch eine ganze Menge anderer Gegenstände wie zum Beispiel einen Flachbildschirm, einen DVD-Player oder einen Föhn mitnehmen. Möglicherweise wurden die Langfinger aber gestört, da sie das zusammengetragene Diebesgut am Tatort liegen ließen. Der Friseursalon ist über die große Fensterfront zur Sutthauser Straße gut einsehbar. Die Täter flüchteten dann offenbar über eine Terrassentür zum Hinterhof, deren Rollladen sie teilweise hochzogen.