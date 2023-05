Logo NEO Schreiben, Lesen und Rechnen, das alles muss ein Kind beim Schulstart noch nicht können. Doch welche Fähigkeiten braucht ein Kind für die Schule? Foto: imago images/Kirchner-Media up-down up-down Nachgefragt in Atter und Haste Von der Kita in die Grundschule: Wie läuft die Einschulung in Osnabrück ab? Von Anika Sterna | 13.05.2023, 19:03 Uhr

Jedes Jahr kommen Hunderte Osnabrücker Kinder in die Schule. Ein aufregender Tag für die i-Männchen und -Mädchen – und ihre Eltern. Die Schulleiterinnen der Grundschulen Haste und Atter in Osnabrück erklären, wie eine Einschulung abläuft und was die Kinder dafür können müssen.