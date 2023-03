Die Leiterin der Telefonseelsorge Regina Tocke nimmt Anrufe von Betroffenen entgegen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Angebot der Diakonie Osnabrück „Danke, das hat mit geholfen“: Wie ein Gespräch mit der Telefonseelsorge abläuft Von Anika Sterna | 16.03.2023, 07:16 Uhr

Krankheit, Trauerfall, Burnout: Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Osnabrück hören sich Probleme an, wenn Betroffene nicht wissen, mit wem sie sonst reden sollen. Seit fünf Jahren sind die Ehrenamtlichen auch per Chat erreichbar. Wie läuft so ein Gespräch oder Chat ab?