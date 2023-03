Sie kommen aus völlig unterschiedlichen Berufen und sind Mitte bis Ende 60. In Osnabrück engagieren sich (von links) Sabine Weber, Ruth Dellwig und Barbara Otte-Becker als Streitschlichter in Osnabrücker Grundschulen. „Seniorpartner in School“ heißt das Projekt - und sucht dringend weitere ehrenamtliche Senioren.

