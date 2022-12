Seit dem 6. November sucht Ulrich Langer sein Auto in Osnabrück. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Wer kann helfen? Ulrich Langer aus Berge hat in Osnabrück sein Auto verloren Von Johannes Kleigrewe | 20.12.2022, 14:02 Uhr | Update vor 8 Min.

Da er nicht in die Tiefgarage des Marienhospitals (MHO) kam, stellte Ulrich Langer sein Auto am 6. November in einer Osnabrücker Seitenstraße ab. Jetzt findet er seinen VW Golf nicht wieder. Der 79-Jährige hofft nun auf die Hilfe unserer Leser.