„Die Katastrophe hat zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in Not gebracht“, heißt es in einem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Kreis Osnabrück: „Jetzt müssen wir helfen! Jetzt ist gewerkschaftliche Solidarität nötiger denn je - sofort und unbürokratisch!“. In Abstimmung mit dem holländischen Gewerkschaftsbund FNV in der Region Enschede beteiligen sich die Osnabrücker Gewerkschaften an einer zentralen Sammlung in den Niederlanden. Betriebs- und Personalräte werden dazu aufgerufen, dezentale Spendenaktionen einzuleiten.Die gewerkschaftliche Bildungsorganisation „Arbeit und Leben“ hat die Koordination übernommen und das Sonderkonto 245373 bei der Sparkasse Osnabrück, Bankleitzahl 25650105, mit dem Stichwort „Enschede/FNV“ eingerichtet.Als die Freiwilligen der Eversburger Feuerwehr erfuhren, dass vier ihrer niederländischen Kollegen tot und viele verletzt sind, entschlossen sie sich sofort für eine Spendenaktion. „Wir haben seit über 15 Jahren freundschaftliche Kontakte zu unseren Kameraden in Enschede“, berichtet Bernhard NowakDamals waren Feuerwehrleute aus Enschede zum ersten Mal zur jährlichen Spritzenzehr der Osnabrücker Feuerwehr gekommen, und daraus entwickelten sich vor allem zu den Eversburgern viele Kontakte: gegenseitige Besuche mit den Familien, Einladungen zu Fußballspielen und Karnevalsfeiern.