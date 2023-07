Weiße Steine mit den Namen von Verstorbenen wurden am Gedenkstein neben der Gertrudenkirche in Osnabrück niedergelegt. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Trauer am Gertrudenberg Osnabrück: Nachricht von weiterem Todesfall am Gedenktag für Drogentote Von Tom Bullmann | 23.07.2023, 12:23 Uhr

Ein Gottesdienst in der Gertrudenkirche und eine Andacht unter freiem Himmel widmeten sich dem Gedenken an Osnabrücker, die in diesem Jahr an den Folgen von Drogenkonsum verstorben sind.