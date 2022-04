Der Kern jedes Content- Mangement-Systems (CMS) ist die strikte Trennung von Design und Inhalt. Natürlich haben professionelle CMS wie das zudem kostenlose Typo3 deutlich mehr zu bieten, allerdings hat die Leistung ihren Preis: Während mit „web to date“ nach kurzem Schmökern im Handbuch schnell die ersten Projekte Gestalt annehmen, verlangen „richtige“ CMS deutlich mehr Einarbeitungszeit.

Zudem setzen die Profi-CMS in der Regel PHP auf dem Webserver voraus. In der aktuellen „web to date“-Version gibt es zwar einzelne Zusatz-Module, die PHP benötigen, das eigentliche CMS braucht PHP nach wie vor nicht.

Zudem werden bei „web to date“ eine ganze Reihe von Grundlayouts mit Variationen und Anpassungsmöglichkeiten mitgeliefert. Der Vorteil: Leichter und schneller lässt sich kaum an professionell wirkendes Webdesign kommen.

Allerdings hat die Sache auch einen Nachteil: Trotz aller Anpassungsmöglichkeiten – es bleiben vorgefertigte Designs. Wer sein ganz persönliches Layout haben will, muss sich in die Meta-Sprache einarbeiten oder sich von Fachleuten eine ganz persönliche Designvorlage erstellen lassen.

Dafür geht die Arbeit mit „web to date“ schnell von der Hand: Projekt anlegen, Design wählen und eventuell anpassen, und schon geht es an die Inhalte. Wer einmal den Unterschied zwischen Haupt- und Unterseiten verinnerlicht hat, braucht nur noch den richtigen Absatztyp zu wählen, um Texte, Bilder, Filme, Tabellen und vieles mehr problemlos einzubinden.

Ein besonderes Schmankerl für alle Freunde von MS Word: Word-Dokumente lassen sich direkt importieren. Wird das ursprüngliche Dokument verändert, ändert sich auch der Inhalt der Website beim nächsten Export entsprechend.