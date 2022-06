Diese kleinen Parteien stünden nämlich unter dem Zwang, sich gegenüber ihrer Wählerschaft zu profilieren, und seien deshalb nur schwer in Koalitionen einzubinden, so resümiert Fip eigene Rats-Erfahrungen weiter. Letztlich komme es aber eben auf genau diese Fähigkeit zur Zusammenarbeit an.

Und dann, mittlerweile ist es fast 21.30 Uhr, und der Zigarrenstummel verglimmt im Aschenbecher, wird der Noch-OB Hans-Jürgen Fip ganz staatsmännisch: In der sich jetzt abzeichnenden Patt-Situation vertraue er auf die Kraft des Dialogs und der Einsicht: „Wer in der Verantwortung steht, der hat ausreichend Weisheit. Und andernfalls kann diese Weisheit ja noch wachsen.“ Will sagen: Wenn die OB-Wahl in zwei Wochen entschieden sein wird, kommt auch die Koalitionsfrage für die anstehende Legislaturperiode an die Reihe.

Bis dahin aber müsse die Frage nach dem künftigen Oberbürgermeister für Osnabrück im Vordergrund stehen. „Man sollte diese Wahl nicht mit parteipolitischen Strategien belasten“, sagt Fip dazu knapp: „Was jetzt kommt, ist eine reine Persönlichkeitswahl.“