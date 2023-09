Wer betreut künftig junge Arbeitslose? Jugendwerkstätten in Gefahr: Osnabrück wirft Berlin Finanztrickserei vor Von Wilfried Hinrichs | 22.09.2023, 06:01 Uhr Die Jugendwerkstatt Dammstraße könnte ihre Aufgabe nicht mehr so gut erfüllen, wenn die Finanzpläne der Bundesregierung umgesetzt werden. Das befürchten Sozialpolitiker in Osnabrück. Foto: Wilfried Hinrichs up-down up-down

Die Jugendwerkstatt an der Dammstraße in Osnabrück hilft jungen Menschen, die Probleme haben, einen Job zu finden. Jetzt befürchten Experten, dass solchen Jugendwerkstätten die Arbeit erschwert wird, weil Ministerien in Berlin Gelder verschieben. CDU-Ratsherr Günter Sandfort sprach im Rat von einem Skandal.