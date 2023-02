Zu Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst rief die Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Stadt und Landkreis Osnabrück auf. Foto: Michael Gründel up-down up-down Zentrale Kundgebung Warnstreik im öffentlichen Dienst: Heute steht in Stadt und Landkreis Osnabrück vieles still Von Sebastian Stricker | 13.02.2023, 16:49 Uhr | Update vor 39 Min.

Im öffentlichen Dienst in Stadt und Landkreis Osnabrück kommt es am heutigen Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi an. In Osnabrück werden Hunderte Beschäftigte zu einer zentralen Kundgebung erwartet.