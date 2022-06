Der Zirkus war in der Vergangenheit des Öfteren wegen mangelnder Einhaltung der Tierschutzrichtlinien in die Kritik geraten, zuletzt im Sommer 2003. Damals wurde die afrikanische Elefantenkuh Sikim völlig verwahrlost vom Osnabrücker Zoo aufgenommen.

Der Zirkus Althoff gastiert derzeit im rheinland-pfälzischen Oppenheim, wie Jürgen Wiethäuper, städtischer Fachdienstleiter Ordnung und Gewerbe, mitteilte. Außer den Mängeln beim Tierschutz ist der Zirkus offenbar auch wirtschaftlich am Ende. Die Schuldenlast habe sich auf 330000 Euro angehäuft, so Wiethäuper.

Zum Hintergrund: Bereits seit Frühjahr 2003 sind nicht mehr die Eheleute Giovanni und Evelyn Althoff Eigentümer des Zirkus, sondern Barbara Rothmund. Was die Behörden nicht wussten: Rothmund erwarb außerdem die Eigentumsrechte an den Tieren.

Die Stadt sieht sich im Fall Althoff nun mit zwei Hauptproblemen konfrontiert: dem Gewerbe- und dem Tierschutzrecht. Um im Zirkusgewerbe tätig zu sein, ist eine Reisegewerbekarte notwendig. Sowohl Evelyn Althoff als auch Barbara Rothmund besaßen diese. Als die Stadt Anfang des Jahres erfuhr, dass Rothmund erfolglos ein Insolvenzverfahren angestrebt hatte, widerrief sie die Reisegewerbekarte. Die Bezirksregierung Weser-Ems bestätigte die Entscheidung. Nun wollte Evelyn Althoff die Lücke füllen, aber auch ihr entzog die Stadt die Reisegewerbekarte. Damit darf derzeit niemand das Zirkusgewerbe ausüben.

Außerdem: Die Genehmigung für die Zurschaustellung der Tiere, die Rothmund bereits seit Übernahme des Zirkus hätte haben müssen, lag nicht vor. Auch hier wollte Evelyn Althoff einspringen. Erst Stadt und schließlich das Verwaltungsgericht entschieden dagegen. "Das entspricht dem wirtschaftlichen Niedergang", stellte Wiethäuper fest. Aus der finanziellen Not ergebe sich das zweite Problem: der Tierschutz.

Ausreichende Tierpflege und Ernährung der Tiere hätten nicht mehr gewährleistet werden können, sagte Wiethäuper. Für die Haltung der fünf indischen Elefanten, zwölf Haflinger-Pferde, sechs Shetlandponys und eines Kleinpferdes wurden dem Zirkus umfangreiche Vorgaben gemacht. "Wenn diese nicht eingehalten werden, werden weitere Schritte unternommen", kündigte Wiethäuper an. Eine staatsanwaltschaftliche Durchsuchung, an der Polizei, Vertreter der Veterinärbehörde sowie Fachleute teilgenommen hätten, sei bereits durchgeführt worden. Ergebnis: Keine akute Lebensbedrohung für die Tiere, ein Gutachten mit genauen Details wird in dieser Woche erwartet. Derzeit versucht sich der Zirkus den Anordnungen zu widersetzen und aufzutreten. Die Vorführung sei mit polizeilicher Gewalt abgebrochen worden. "Die Akzeptanz der Entscheidung ist durch Althoff nicht gegeben", sagte Wiethäuper. Eine Entscheidung, ob der Zirkus endgültig geschlossen werden muss, falle wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen.