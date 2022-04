Schon bald fiel der Verdacht auf Bruno Fabeyer, einen 1926 geborenen Kleinkriminellen, der Anfang August 1965 mal wieder aus dem Knast gekommen war. Unterwegs war er mit einem alten Damenrad und einem abgesägten Kleinkalibergewehr. Die Waffe steckte in einem abgetragenen Militärmantel aus dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich wollte er sich damit gelegentlich einen Braten schießen. Aber als er sich in die Enge gedrängt fühlte, legte er auch auf Menschen an.

Am 29. Dezember 1965 traf eine Kugel aus seiner Waffe den Postbeamten Alois Broxtermann, der Fabeyer beim Einbruch erwischt hatte, und fügte ihm eine Querschnittslähmung zu. Am 24. Februar 1966 - auf den Tag genau ein Jahr vor seiner Festnahme - traf Fabeyers Schuss in Hunteburg den Polizisten Heinrich Brüggemann, als er den Gesuchten festnehmen wollte.

In Osnabrück setzte eine beispiellose Hetzjagd ein, um den '"'Waldmenschen'"' zur Strecke zu bringen. Einzelne Zeitungsberichte appellierten sogar an niedere Instinkte: '"'Wären wir im Wilden Westen, würden die Stunden des Mörders gezählt sein. Die Bevölkerung würde sich an der Jagd nach ihm beteiligen. Sie würde, falls ihnen Bruno Fabeyer in die Hände fiele, ein dickes Hanfseil an den nächsten Baum knüpfen und den Mörder lynchen.'"'

Das war Ende 1966. Plötzlich wurde Fabeyer überall gesehen, zuweilen an mehreren Orten gleichzeitig, in Halen und Seeste, am Ickerweg und in Vehrte, in Wellingen und Wellingholzhausen. Schulausflüge wurden gestrichen, Kinder durften nicht mehr aus dem Haus. Die Polizei veranstaltete Razzien, an denen sich sogar die Jäger beteiligten. Aber Fabeyer entwischte, weil er sich im Wald auskannte. Als es ihm in Osnabrück zu heiß wurde, tauchte er zeitweise nach Süddeutschland und Österreich ab.

Ein Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen Polizeibeamten erkannte eine Frau den Gesuchten in einem Kasseler Kaufhaus. Fabeyer ließ sich widerstandslos festnehmen. Er konnte nicht mehr.