Die Methodistenkirche auf der Ecke Heinrichstraße/Schloßstraße in der Bildmitte bildete in den 1930er-Jahren einen repräsentativen Abschluss des Hindenburgplatzes (heute Willy-Brandt-Platz). Methodistenkirche eingeweiht Osnabrück vor 100 Jahren: 81.000 Mark für eine Eisenbahnfahrt nach München

Im Mai vor hundert Jahren war so einiges anders in Osnabrück. Zum Glück für Schüler durften Lehrer nun nur noch ausnahmsweise mit Stockschlägen bestrafen. Knapp 30.000 Pferdefreunde kamen zum Reit- und Fahrturnier nach Belm. Und der Preis für eine Fahrt mit der Eisenbahn von Osnabrück nach München in der ersten Klasse wurde auf 81.000 Mark erhöht.