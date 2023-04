Die frühere Lohmühle des Gerberamtes geht im April 1923 in neue Hände über und wird Bestandteil einer privaten Villa. Das Foto zeigt den Zustand vor dem Umbau. Im Vordergrund verläuft die heutige Bergstraße. Archivfoto: Wilhelm Piepmeyer. Aus: Spratte, Bild-Archiv Alt-Osnabrück III, Verlag Wenner, 1997. up-down up-down Lohmühle wird Bestandteil einer Villa Schon vor 100 Jahren gab es in Osnabrück Beihilfen für hohe Gas- und Stromkosten Von Joachim Dierks | 25.04.2023, 06:15 Uhr

Auftragsmangel infolge wirtschaftlicher Not hat sich in Osnabrück im April vor 100 Jahren verstärkt auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die Arbeitslosigkeit hat für fast alle Berufsgruppen zugenommen, wie der „Arbeitsnachweis“, die heutige Arbeitsagentur, vermeldet. Offene Stellen gibt es noch in der Landwirtschaft, hier besonders für Mägde, in der Gastronomie und „für gute Mädchen“ in der Hauswirtschaft.