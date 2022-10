Volker Bajus zeigte sich mit seinem Wahlergebnis und auch mit dem Abschneiden der Grünen auf Landesebene zufrieden. Foto: Andre Havergo up-down up-down Landtagswahl 2022 Niedersachsen Volker Bajus und Anne Kura vertreten Osnabrücks Grüne im neuen Landtag Von Dietmar Kröger | 09.10.2022, 20:45 Uhr

Stimmung gut mit leichten Eintrübungen – so ungefähr ließ sich am Wahlabend die Gefühlslage der Grünen in der Lagerhalle beschreiben. Zwei Osnabrücker im Niedersächsischen Landtag – super, das Abschneiden der AfD hingegen war ein dicker Wermutstropfen im grünen Befinden.