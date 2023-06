Verkehrsunfall in der Dodesheide: Vier Menschen sind verletzt, einer von ihnen schwer. Symbolfoto: Fotostand / Reiß via www.imago-images.de up-down up-down In der Dodesheide Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Osnabrück Von Jessica von den Benken | 04.06.2023, 18:27 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag sind in Osnabrück laut Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht.