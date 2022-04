Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück VfL-Junioren: Wut im Bauch vor Kellerduell Von Winfried Beckmann | 02.12.2011, 16:02 Uhr

Mehr Wut im Bauch als Niedergeschlagenheit zeigten die B-Junioren-Fußballer des VfL Osnabrück nach der unglücklich zustande gekommenen 1:5-Schlappe bei Hertha BSC Berlin. Genau auf diese Reaktion setzt Trainer Christian Flüthmann für das Kellerduell der Bundesliga am Sonntag (11 Uhr, Illoshöhe) gegen Tennis Borussia Berlin. Einen Punkt mehr als Lila-Weiß hat TeBe auf dem drittletzten Platz, also auf einem Abstiegsplatz, den die Osnabrücker durch den ersehnten dritten Saisonsieg verlassen wollen und können, zumal auch Cottbus und Leipzig als „Mitbewerber“ beim Rückrundenstart Federn lassen dürften. Was Flüthmann optimistisch macht? „Die Jungs sind sehr konzentriert und arbeiten sehr gut im Training“, betont der Coach, der die Talente und sich in der Arbeit vor allem bestätigt sah durch den Pokal-Coup vor zehn Tagen gegen Hannover 96, immerhin Spitzenreiter der Bundesliga. Devise: Wer das Topteam schlägt, sollte auch gegen den Tabellennachbarn gewinnen. Vorausgesetzt, die Einstellung stimmt. Darauf setzt Flüthmann allemal.