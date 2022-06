Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück VfL-B-Jugend nach 1:2 in großer Not 04.12.2011, 16:11 Uhr

Nach dem enttäuschenden 1:2 im Kellerduell gegen Tennis Borussia Berlin schweben die B-Junioren-Fußballer des VfL Osnabrück in der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr. Die Lila-Weißen verpassten in dem Schlüsselspiel bei vier klaren Torchancen in ihrer starken Anfangsphase – darunter ein Pfostenschuss von Yannick Welkener – eine klare Führung. Obwohl der Gegner zwei direkte Freistöße eiskalt (23./58.) zu Treffern nutzte, steckten die VfLer nicht auf. Gegen eine immer dichter gestaffelte „TeBe“-Abwehr gelang jedoch nur noch der (zu) späte Anschlusstreffer durch Tugay Gündogan (68.). „Wir müssen lernen, unsere Chancen zu nutzen“, bilanzierte VfL-Coach Christian Flüthmann.