Spendenübergabe vom Rotary-Club Osnabrück-Süd an SAPV Osnabrück. (Von links:) Dr. Stephan Hermes (Präsident RC Osnabrück-Süd 2021/22), Doris Klanke (SAPV) , Joachim Kreienbrink (Mitglied des Rotary-Clubs Osnabrück-Süd) Foto: Joachim Kreienbrink up-down up-down Andreas Kronshages Vermächtnis Ein Verstorbener wird zum Wohltäter für die Palliativversorgung in Osnabrück Von Hannah Baumann | 20.01.2023, 11:40 Uhr | Update vor 43 Min.

Spenden für karitative Organisationen sind ja nicht ungewöhnlich. Dass aber ein Verstorbener einen großen Anteil an einer solchen Zuwendung hat, passiert nicht so häufig. So geschehen im Fall des Osnabrückers Andreas Kronshage.