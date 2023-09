Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde die 74-jährige Seniorin Tatjana H. nach einem Zeugenhinweis in der Osnabrücker Innenstadt angetroffen. Sie befindet sich wieder in ihrem Pflegeheim in Glandorf.

Das war passiert

Die Dame war am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in die Notaufnahme des Klinikums am Finkenhügel gebracht worden, weil sie dort untersucht werden sollte, teilte die Polizei in Osnabrück mit. Gegen 16.45 Uhr wurde sie dort zuletzt gesehen, danach war sie verschwunden.

Zeugen war sie am späten Nachmittag nochmal in der Wilhelmstraße aufgefallen, etwas später dann in der Rheiner Landstraße. Danach verlor sich ihre Spur. Eine groß angelegte Suchaktion durch Rettungskräfte, Hundestaffeln und die Polizei auf Fahrrädern, Motorrädern und in Streifenwagen begann. In der Nacht war die Suche jedoch ergebnislos abgebrochen worden.