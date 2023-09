Der Kreisel verknüpft dort, wo ehemals die Zufahrt für Panzer und anderes schweres Gerät der Briten in die Kaserne war, die Vehrter Landstraße mit der Verbindung zum Icker Weg. Die zuvor als Verbindung zwischen der Vehrter Landstraße und dem Icker Weg genutzte Straße Am Limberg, wird in Zukunft zur Fahrradstraße umgestaltet mit einem begrünten Mittelstreifen und reichlich Platz für Radler in beide Richtungen.

Über den Limberg führt eine neue Verbindung vom Kreisel an der Vehrter Landstraße bis zum Icker Weg. Foto: André Havergo

Aber zurück ins Hier und Jetzt. Schweres Gerät macht sich im werdenden Kreisverkehr zu schaffen, während Vorreyer, Stefan Wegner von der Esos, Mike Bohne Leiter des Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen, Norbert Balkenhohl von der SWO-Netz und Christoph Möller vom Planungsbüro Hahm den Gang der Arbeiten erklären.

So lange das Wetter mitspielt, geht es mit schwerem Gerät gut voran an der Vehrter Landstraße. Foto: André Havergo

Ein Kreisel mit Bypass

Nachdem der Beton der alten Vehrter Landstraße zurückgebaut und im Sinne der Nachhaltigkeit gleich vor Ort als Recyclingmaterial für den Neubau aufbereitet wurde, konnte die SWO-Netz ihre Leitungen verlegen. Mittlerweile lässt sich der Kreisel und der Bypass, der ein Abbiegen vom Limberg kommend in die Vehrter Landstraße Richtung Belm erleichtert, an den bereits gesetzten Bordsteinen gut erkennen.

Recyclingmaterial wurde auf dem an die Baustelle angrenzenden Gelände zwischengelagert, bevor es als Grundlage für den neuen Kreisverkehr wieder eingebaut wurde. Foto: André Havergo

Hohe Belastung durch Schwerlastverkehr

Der Beginn der Betonarbeiten rückt mithin näher. Der Kreisel bekommt eine Betondecke, weil dieses Material bei der zu erwartenden hohen Belastung wesentlich haltbarer ist, als eine Asphaltdecke. „Wir haben hier viel Schwerlastverkehr“, erläutert Vorreyer. Deshalb bekomme der Kreisverkehr auch eine Überfahrung. Mit anderen Worten: Ein Schwertransporter mit Überlänge und/oder Überbreite kann den Kreisverkehr ohne Rücksicht auf dessen Radius passieren.

Beton muss 28 Tage aushärten

Allerdings hat der Beton einen Nachteil: Er braucht 28 Tage, um so weit auszuhärten, dass er befahrbar ist. Von den etwa zehn Wochen Vollsperrung der Vehrter Landstraße gehen also vier zu Lasten des Betons? „Ja“, sagt Vorreyer, aber es sei bei weitem nicht so, dass dann auf der Baustelle nichts mehr passieren würde.

Parallel zum Kreisel wird auch schon am Geh- und Radweg im weiteren Verlauf der Stecke zu Icker Weg gearbeitet. Foto: André Havergo

Radweg wird verlängert

Zum einen müssen die Gehwege errichtet und zeitgleich der Radweg Richtung Belm so weit verlängert werden, dass er an das bereits vorhandene Stück auf Landkreisgebiet angeschlossen werden kann. Zum anderen gingen die Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft aus den Firmen Dieckmann, Dahlmann und Clausing Richtung Ickerweg weiter. Laut Vorreyer sollen dann auch Arbeiten wie zum Beispiel Hausanschlüsse in den Herbstferien erledigt werden, um den Betrieb der Schulen nicht zu stören.

Kreisel soll Ende November fertig sein

Wenn alles glatt läuft, ist der Kreisel Ende November fertig, der Anschluss an den Ickerweg Ende des Jahres. „Wenn das Wetter mitspielt“, benennt Möller die Grundvorraussetzung dafür, das dieser Wunsch in Erfüllung geht. Denn der Boden unter der Vehrter Landstraße ist bei nassem Wetter offenbar ein ernst zu nehmender Gegner für Bauarbeiten. „Der ist sehr anhänglich, wenn er nass ist. Man wächst dann bei jedem Schritt um fünf Zentimeter“, lautet Vorreyers humorvolle Diagnose. Ein Arbeiten sei dann schlicht nicht mehr möglich.

Ampel für Radfahrer an der Kreuzung Am Limberg

Für die Fahrradstraße Am Limberg ist nach Bohnes Worten eine Lichtsignalanlage mit Personenerkennung vorgesehen. Soll heißen: Der Verkehr auf der Vehrter Landstraße fließt solange ungehindert, bis sich ein Radfahrer der Kreuzung nähert. Die Ampel erkennt den Radler und gibt ihm Grün. Damit wird die attraktive Strecke in das und aus dem Nettetal deutlich sicherer.

Appell des Bauleiters: ausgeschilderte Umleitung nutzen

Bis die Vehrter Landstraße wieder voll befahrbar ist, wird es also noch etwa acht Wochen dauern. Vorreyer appelliert noch einmal an alle Autofahrer, die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen und die Baustelle nicht über Schleichwege zu umfahren.