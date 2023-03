In Osnabrück auf dem Fürstenauer Weg hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Straße war gesperrt Tödlicher Unfall in Osnabrück: Auto prallt auf dem Fürstenauer Weg gegen einen Baum Von Catharina Peters | 19.03.2023, 16:18 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Fürstenauer Weg in Osnabrück ist am Sonntag ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.