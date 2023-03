Tonnenweise wird jedes Jahr illegale Pyrotechnik aus dem Ausland eingeführt. Ein Polizist zeigt hier einen sogenannten Polenböller, der eine enorme Sprengkraft hat. Symbolfoto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Polizei und Feuerwehr im Einsatz Knall in Osnabrück: Unbekannter zündet vor Wohnhaus illegalen Böller Von Anke Schneider | 30.03.2023, 09:00 Uhr | Update vor 41 Min.

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr ist es in Osnabrück-Sonnenhügel an der Bramscher Straße zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. In einem Wohnhaus soll es eine Explosion gegeben haben.