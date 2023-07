Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: Jörn Martens up-down up-down Reifen mitsamt Felge geklaut Unbekannte brechen in Osnabrücker Autohaus ein und schrauben die Räder ab Von Wibke Niemeyer | 10.07.2023, 16:52 Uhr

In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Personen in ein Autohaus im Bereich Mindener Straße/Schellenbergstraße in Osnabrück eingebrochen. Die Täter hatten es aber nicht auf Bargeld oder Autos abgesehen.