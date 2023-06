Eine schillernde Persönlichkeit ist der Mann, der hinter dem Pseudonym Ulrich Hering steckt und beim Musik-Festival „You doo right“ in Osnabrück auftritt. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Wer ist Ulrich Hering? Überraschungen beim „You doo right“-Festival am 8. Juli in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.06.2023, 10:00 Uhr

Wer zum Teufel ist Ulrich Hering? Der Name taucht auf dem Line-up des Festivals You doo right am 8. Juli im Hafen in Osnabrück auf. Aber wer oder was verbirgt sich dahinter?