Herr Brink, die erste Frage drängt sich in diesen Tagen ja förmlich auf: Eurovision Song Contest und die finnischen Monsterrocker von Lordi räumen ab. Sind Sie erschüttert? Nein, das ist doch Zeitgeist. Das ist ein fetziger Titel, ein belebendes Element. Die fielen völlig aus dem Rahmen und waren deswegen für eine Überraschung gut. Dabei ist natürlich bemerkenswert, dass wir Deutschen mit so einem starken Lied von Texas Lightning auf den hinteren Rängen landen. Wir haben einfach keine Lobby mehr beim Grand Prix. Das Ganze verkommt immer mehr zum Politikum. Die ehemaligen Sowjetrepubliken geben sich gegenseitig die Punkte.

Mit anderen Worten: Egal, wen wir ins Rennen schicken, wir haben ohnehin keine Chance? Im Moment würde auch ein Superstar wie Udo Jürgens keine Chance haben. Derzeit würde höchstens Rammstein vielleicht mithalten. Aber es ist nun mal so. Das Gezeter von Nicole, was aus "ihrem" Grand Prix geworden ist, kann man vergessen. Es ist bekloppter geworden. Und das haben letztlich wir Deutschen auch mitzuverantworten - mit Guildo Horn oder Stefan Raab vor Jahren.

Sie feiern in diesem Jahr ihr 33-jähriges Bühnenjubiläum. Hat diese lange Präsenz auch damit zu tun, dass Sie in früheren Jahren im Gegensatz zu anderen Stars brutto und netto unterscheiden konnten? Klar. Das hat aber auch damit zu tun, dass mein Vater mich entsprechend erzogen hat. Er hat mich dazu angehalten, darauf zu achten, was "anzuhäufeln", denn man weiß ja nie, wie lange der Erfolg dauert. Ich habe in früheren Jahren nicht "Wildsau" gespielt - wie Christian Anders mit seinem goldenen Rolls-Royce oder wie Drafi Deutscher und seiner Vorliebe für Spielbanken. Ich habe etwas aufgepasst und kann heute mit einem Siegerlächeln über die Straße gehen.

Stimmt es eigentlich, dass Dieter Bohlen in den siebziger Jahren Ihr Fahrer war? Das ist eine wahre Geschichte. Er hat mich öfter zu Auftritten gefahren. Dieter hat dabei immer versucht, irgendwelche Titel zu verkaufen, und mich dabei ausgeguckt, weil er meinte, ich singe ganz klasse. Zu der Zeit hat es für Dieter aber immer nur zu B-Seiten gereicht, das hat ihn etwas genervt, aber immerhin: Er hat ja in seinem ersten Buch geschrieben, dass er der Fahrer von Bernhard Brink war.

Anderes Thema: Sie sind Schirmherr des Projekts "Kids Küche". Was versteckt sich dahinter? Das ist eine ganz tolle Sache. Ein Hilfsprojekt in Berlin-Hellersdorf, das für einen täglichen Mittagstisch für Kinder sorgt, deren Familien an der Armutsgrenze leben. Für diese Kinder setze ich mich ein, veranstalte Aktionen und spende natürlich auch.