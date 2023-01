Die Fensterbeklebung weist schon auf das neue Restaurant in Osnabrück hin. Das „Ahoi“ eröffnet im Gebäude Domhof 9. Foto: Corinna Berghahn up-down up-down Im ehemaligen Pizza-Hut TV-Koch Steffen Henssler eröffnet in Osnabrück ein Ahoi-Restaurant Von Corinna Berghahn | 24.01.2023, 11:11 Uhr

Seit Ende 2021 ist die Pizzahut-Filiale am Osnabrücker Domhof geschlossen. Nun hat sich ein neuer - und prominenter - Nachmieter gefunden: TV-Koch Steffen Henssler. In diesem Frühjahr 2023 will er hier eine Filiale seiner Restaurantkette „Ahoi“ eröffnen.