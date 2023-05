Dimitri von der früheren Tschernobyl-Ferienaktion hat eine Greencard gewonnen und darf in die USA auswandern Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Immer noch Kontakt nach Osnabrück Tschernobyl-Ferienkind gewinnt Green Card für ein Leben in den USA Von Ulrike Schmidt | 18.05.2023, 12:01 Uhr

Dimitri Kulik ist ein Abenteurer und ein Glückspilz. Das einstige Tschernobyl-Ferienkind aus dem weißrussischen Gomel hat bei einer Green-Card-Verlosung gewonnen. In wenigen Monaten werden er und seine Frau Valentina in die USA auswandern. Jetzt stattete er seinen früheren Gastgebern einen Besuch in Osnabrück ab.