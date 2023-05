Kein Streik: Im Osnabrücker Land fahren Züge und Busse im Normalbetrieb. Foto: Michael Gründel up-down up-down Von Eurobahn bis Weser-Ems-Bus Kein Bahnstreik, aber … In Stadt und Landkreis Osnabrück dennoch Einschränkungen möglich Von Wibke Niemeyer | 14.05.2023, 12:43 Uhr

Gute Nachrichten gab es am Samstagnachmittag für Reisende, Pendler, Schüler und andere Kunden des Schienengüterverkehrs: Der Bahnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wurde in letzter Minute abgewendet. Dennoch sind in der Region Osnabrück Probleme nicht ausgeschlossen.