Die Villa Schlikker heißt jetzt: Die Villa_Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte Foto: Gert Westdörp up-down up-down Täter oder Menschenretter? Osnabrück traut sich doch nicht, Museum nach Hans Calmeyer zu benennen und | 26.04.2023, 14:28 Uhr Von Sebastian Stricker Wilfried Hinrichs | 26.04.2023, 14:28 Uhr

Wenn es in einer laufenden Ratssitzung ruhig wird, niemand herumläuft, keiner mit seinem Handy fummelt – dann wird es erst. So geschehen am Dienstagabend, als der Rat Osnabrück darüber entschied, ob die einstige Villa Schlikker den Namen Hans Calmeyers tragen soll. Nur einer fiel in der konzentrierten Debatte aus der Rolle.