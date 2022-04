Die Töpferei Glückstässchen in der Neue Straße 15 in Osnabrück. FOTO: Jörn Martens Kurse und Laden Schöne Dinge für den Alltag: Töpferei Glückstässchen in Osnabrück eröffnet Von Corinna Berghahn | 30.04.2022, 13:15 Uhr

In der Neuen Straße in Osnabrück hat die Töpferei Glückstässchen eröffnet. Betreiberin Rosa Schwenzer stellt hier Dinge her, die den Alltag verschönern sollen.