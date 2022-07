Die Schauspieler Helmut Thiele und Regina Neumann in den Altstädter Bücherstuben. FOTO: Uwe Lewandowski up-down up-down Osnabrück Thiele-Neumann-Theater liest Schnitzler-Werke Von Uta Biestmann-Kotte | 18.05.2012, 12:50 Uhr

Wohlig rekelt sich die Frau am Tisch und liest den Brief des Jugendfreundes. Dann aber erstarren ihre Gesichtszüge. Mit der Hand fährt sie sich entsetzt an den Hals und lacht schließlich bitter auf. Vom Freund lediglich „alle vier bis sechs Wochen“ als Gelegenheitsgespielin in Wien geduldet, zerschlagen sich die Hoffnungen der jungen Witwe Berta auf ein erfülltes Leben mit dem berühmten Violinvirtuosen: „Ich werde weiter hier versauern.“ Mit diesem Blick in die frustrierte Seele der „Frau Berta Garlan“ eröffnete Regina Neumann am Dienstag eine Lesung anlässlich des 150. Geburtstags von Arthur Schnitzler.