Sie wollen etwas tun. Irgendetwas, um es diesen ungläubigen „Kuffars“ mal so richtig zu zeigen. Also übt die kleine nordbritische Terrorzelle um den großmäuligen Konvertiten Barry (Nigel Lindsay) schon mal die Sache mit dem Bekennervideo. Bereits dabei wirken die tollpatschigen Gotteskrieger maßlos überfordert. Also ab ins pakistanische Terrorcamp zum Üben. Während der total unterbelichtete Waj (Kayvan Novak) gemeinsam mit Omar (Riz Ahmed), dem Kopf der Zelle, aufbricht, wirbt Barry den Studenten Hassan (Arsher Ali) an. Schließlich braucht Bombenexperte Faisal (Adeel Akhtar) Unterstützung, der in seiner Freizeit Selbstmordkrähen mit Angriffsziel Pornoshop ausbildet. Nicht nur im pakistanischen Ausbildungslager kommt es zu einem erheblichen Kollateralschaden, der allerdings in seinem ganzen Ausmaß erst am Ende des Films aufgelöst wird.

Autor und Regisseur Christopher Morris gelingt das Kunststück einer rundum gelungenen, bitterbösen Satire über islamistische Terroristen, die hier endlich auch einmal zu ihrem Recht kommen, verspottet zu werden. Versponnene Dumpfbacken aus der Nachbarschaft. Bekloppt und gefährlich.

Morris setzt dabei einerseits auf pointierten Wortwitz, das Spiel mit Erwartungshaltungen sowie – auch das ist möglich – gut gelungene und in die Handlung eingebettete Slapstickeinlagen. Andererseits und im Wesentlichen sind für das Gelingen dieser tiefschwarzen Komödie aber vor allem die detailliert, ja liebevoll ausgestalteten und hervorragend gespielten Charaktere verantwortlich. Der kindliche Waj beispielsweise, der Hühner für Hasen ohne Ohren hält und sich schon auf ein Leben nach dem Tod in einem Freizeitpark freut. Oder Omar, dessen Frau und Sohn ihn beinahe zärtlich in seinem Vorhaben als Suizid-Bomber aufbauen. Papa, so der Sohn, sei doch schon im Paradies, noch bevor sein Kopf gegen die Decke knalle.

Aber auch die Gegenseite bekommt in ihrer Unfähigkeit, die Richtigen zu bekämpfen, ihr Fett weg. Wo Geheimdienste und Polizei auf den Plan treten, geht erst recht alles schief. Frei nach dem Motto: „Die Polizei hat den richtigen Mann erschossen, aber der Falsche ist explodiert.“

Es gibt Momente, in denen einem das Lachen im Halse stecken zu bleiben droht, weil die Absurdität der scheinbar so fernen Satire doch immer wieder gefährlich in die Nähe des Denkbaren rückt. Schließlich erreichen die Trottel Gottes tatsächlich ihr Ziel, den London-Marathon. Und ausgerechnet Omars Bruder, der tief religiöse, kreuzbrave und völlig unbeteiligte Ahmed, gerät in das Visier der Ermittler und wird zur tragischsten Figur in dieser grandiosen Polit-Komödie.

„Four Lions“. BG 2010.R: Christopher Morris.D: Riz Ahmed, Arsher Ali,Nigel Lindsay, KayvanNovak. 100 Minuten. Ab 16. Cinema-Arthouse.