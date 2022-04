Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück Tagesfahrt zur Skihalle Bottrop 01.12.2011, 18:17 Uhr

Das Jugendzentrum Westwerk bietet am Freitag, 9. Dezember, Jugendlichen ab 13 Jahren und Familien eine Tagesfahrt zur Skihalle in Bottrop an. Die Teilnahme kostet 23 Euro für Jugendliche bis 15 Jahre und 35 Euro für Menschen ab 16 Jahren. Enthalten sind die Reisekosten, Eintritt, Verpflegung vor Ort und Ausrüstung. Die Abfahrt beginnt um 15 Uhr, die Rückkehr ist für Mitternacht vorgesehen.