Was mit dem Netz möglich ist Lorawan-Funknetz in Osnabrück: Stadtwerke und Landkreis gründen gemeinsame Gesellschaft Von Wibke Niemeyer | 07.09.2023, 20:05 Uhr So sehen die Antennen des Lorawan-Netzes aus. Archivfoto: David Ebener up-down up-down

Etwa fünf Jahre ist es her, dass die Stadtwerke in Osnabrück ein Funknetz namens Lorawan aufgebaut haben. Onnecto, eine gemeinsame Gesellschaft von Stadtwerke und Landkreis Osnabrück, wird das Funknetz in der gesamten Region ausbauen und betreiben.