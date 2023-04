Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, besucht am Montag, 24. April, auf Einladung der Umweltstiftung Osnabrück. Foto: IMAGO/Fotostand / Reuhl up-down up-down Schwester von Barack Obama Svenja Schulze und Auma Obama kommen zum Friedensjubläum nach Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 16.04.2023, 11:10 Uhr

Wenn der Klimawandel den Kampf um Ressourcen verschärft, ist der Frieden in Gefahr. Das ist das zentrale Thema einer Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) am 24. April 2023 in Osnabrück, an der auch Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze und die Schwester von Barack Obama, Auma Obama, teilnehmen werden. Es sind noch Plätze frei.