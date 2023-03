Am Samstag ist der Sushi-Shop Youshime in der L&T-Markthalle in Osnabrück zum letzten Mal geöffnet. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Nachfolger steht schon fest Letzter Tag: Sushi-Shop Youshime in der L&T-Markthalle in Osnabrück schließt Von Thomas Wübker | 17.03.2023, 16:33 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Sushi-Shop Youshime in der L&T-Markthalle in Osnabrück schließt am Samstag (18. März). Der Nachfolger bietet ebenfalls eingerollte Spezialitäten an, vor allem aber japanische Nudelsuppen.