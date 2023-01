Christiane Hölscher, Präsidentin des Amtsgerichts Osnabrück (von links), Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, Frank Westholt (Sachgebietsleiter „Statistik, Stadtforschung und Wahlen“) und Berthold Wesseler (Leiter der Jugendgerichtshilfe) werben für das Schöffenamt. Foto: Stadt Osnabrück/Silke Brickwedde up-down up-down Verantwortungsvolles Ehrenamt Osnabrück sucht Schöffen für die kommenden vier Jahre Von Anke Schneider | 23.01.2023, 17:06 Uhr

Bundesweit werden zurzeit Schöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gesucht – und damit auch in der Stadt Osnabrück. Das Wahlbüro und das Jugendamt suchen dafür insgesamt 324 Frauen und Männer aus der Stadt Osnabrück, 96 davon als Jugendschöffenkandidaten in Jugendstrafsachen, 228 als potenzielle Schöffen in allgemeinen Strafsachen.