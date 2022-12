Tabea Notemann studiert im Master Agrar- und Lebensmittelwirtschaft an der Hochschule Osnabrück. Parallel arbeitet sie an ihrer Firmengründung. Foto: Jörn Martens up-down up-down Logo NEO Individuelle Tiefkühlkost Neben dem Studium baut sich Tabea aus Osnabrück ihr eigenes Unternehmen auf Von Sandra Dorn | 17.12.2022, 12:00 Uhr

Schon während ihres Master-Studiums an der Hochschule Osnabrück arbeitet Tabea Notemann an ihren Plänen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Nachhaltige, regionale und gesunde Tiefkühl-Fertigmahlzeiten will sie vertreiben. Wie viel Mut erfordert das?