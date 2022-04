Default Bild FOTO: Archiv Osnabrück Studentin sticht mit Schere auf Sexualtäter ein 06.10.2009, 15:25 Uhr

Es klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm, doch leider wurde es für eine 21-jährige Studentin Realität: Als die junge Frau in Osnabrück gegen halb vier am Montagmorgen wach wurde, stand plötzlich ein Mann neben ihr im Zimmer. Gewaltsam muss der Unbekannte in das Hinterhaus an der Martinistraße eingedrungen sein. Als die Studentin das Licht anschaltete, stürzte sich der Mann auf sie. Die 21-Jährige wehrte sich mit Händen und Füßen. Mit der Lampe schlug sie ihrem Angreifer auf den Kopf.