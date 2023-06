Ende Juni öffnet der „Hasebeach“ in einem Teil des Moskaubads im Stadtteil Wüste. Symbolfoto: Colourbox.de/Kzenon up-down up-down „Hasebeach“ am Moskaubad Osnabrück bekommt im Sommer 2023 eine Beachbar in der Wüste Von Corinna Berghahn | 13.06.2023, 11:53 Uhr

Seit einigen Jahren ist das Konzept „Strandbar in der Stadt“ auch in Osnabrück angekommen. Ende Juni öffnet nun der „Hasebeach“ in einem Teil des Moskaubads im Stadtteil Wüste.