Die Gründer von Digimenz: Franziska Gottwald, Lia-Sophie Krüger, Niclas Stahl. Foto: Digimenz up-down up-down Neues aus dem Osnabrück Health Accelerator Start-up Digimenz: So hilft eine App Demenzkranken und ihren Angehörigen Von Nina Kallmeier | 07.02.2023, 15:00 Uhr

Das Thema Demenz liegt dem Gründungsteam des Start-ups Digimenz am Herzen. Den Unternehmenssitz haben die Gründer in Paderborn, dennoch haben sie sich die Unterstützung des Osnabrück Health Accelerator geholt. Was hinter ihrer App steckt und wie sie Angehörigen und Erkrankten helfen soll.